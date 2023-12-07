أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ليست دولة يهودية وارتكبت جرائم بشعة بغزة

قامت على أنقاض المجـ ازر..

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المجتمع الإسرائيلي هو عبارة عن مجموعات استقدمت من عدة بلدان دون فكرة الانتماء أو دون حالة الوجود وإنما هم حالة من التكريس لوجود إسرائيلي لتعبئة مجتمع أو إيجاد ما يسمي بمجتمع إسرائيلي بداخل هذه الدولة، لافتا إلى أن الجميع يدرك أن هذه الدولة قامت على أنقاض المجازر التى ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وجاءت من خلال الهجرات اليهودية التى استقدما من كافة بلدان العالم بتسهيلات من الانتداب البريطاني الذي كان منتدبا على فلسطين.

وأكد الحرازين، خلال لقائه مع الإعلامي ضياء رشوان، ببرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية etc، أن الحركة الصهيونية التى مارست العديد من الجرائم بحق اليهود لدفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين سواء في العراق أو اليمن والمغرب وحتي في الدول الأوروبية وأردات أوروبا التخلص منهم نتيجة الأحداث، وأيضا بما كانوا يقومون به بداخل مجتمعاتهم.



وتابع: هذا المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عنصري بداخله حيث كانت في البداية تقسيمات بين الشرقيين والغربيين ومن ثم تدخل الروس حتي خرج حجم مظاهرات كبيرة اعتراضا على الوضع الاجتماعي المعاش.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن من أتوا للعيش بإسرائيل لم يؤمنوا بالديانة اليهودية، موضحا أن إسرائيل ليست دولة يهودية.