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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه في ختام جلسة نهاية الأسبوع| فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

 

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة.

وأضافت رمسيس هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقطة.

 

وأشارت حنان رمسيس تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

أسواق المال بالبورصة المصرية الاسهم القيادية والمتوسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 100 متساوي الأوزان إيجي إكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان تراجع مؤشر إيجي إكس 30 ختام جلسة نهاية الأسبوع خبير أسواق المال بالبورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 100

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