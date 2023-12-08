ناقد رياضي: الوصول للعالمية حلم سيدات كرة القدم في مصر

أكد محمد يحيى، الناقد الرياضي أن موضوع الكرة النسائية في مصر مهم على مستوى المجتمع، وليس الرياضة فقط.

وقال يحيى في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ممارسة السيدات لكرة القدم لم تعد عيبًا في المجتمع، الذي كان ينتقد البنات التي تقوم بمتابعة المباريات حتى وقت قريب".

وأضاف: "لم يعد هناك شيئًا مستحيلًا، البنات كانت تتعرض للانتقادات عند ممارسة كرة القدم، والآن هناك سيدات تتولى تدريب لفرق الرجال، مثل مدربة فريق مودرن فيوتشر، وحصلت على لقب أفضل مدربة".

وتابع: "ذهبت إلى عزبة خير الله، والمعتقدات هناك هو منع البنات من ممارسة كرة القدم، ولكن هناك سيدات اجتمعوا مع أخصائيين اجتماعيين لإقناع الأسر بممارسة هذه اللعبة، والحصول على الفرصة".

وأكمل: "نادي بيراميدز وافقوا على ضم 4 بنات من عزبة خير الله، لممارسة كرة القدم في فريق السيدات بالنادي.. السيدات هي القوى الناعمة التي نجهزها للمستقبل، فهناك دول أخرى سبقتنا في هذا الملف".

وواصل: "هؤلاء السيدات حلمهم الآن الوصول للعالمية، وتكرار ما يفعله محمد صلاح، هناك سيدات تلعب في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والدوري السعودي، مثل إيمان حسن، وغيرها".

وأتم محمد يحيى تصريحاته قائلًا: "نحتاج لاهتمام أكبر من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري، خصوصًا أن ملف الكرة النسائية تطور في مصر، بعد مطالبة الكاف بإلزام الأندية بتكوين فرق للكرة النسائية".