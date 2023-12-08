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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية2024

جولة ليلية لمحافظ الغربية لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصلت محافظة الغربية استعداداتها النهائية المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ويواصل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

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كما استكمل محافظ الغربية جولاته الميدانية بجولة ليليه بالمحله الكبرى  لمتابعة تجهيز اللجان العامة بشركة مصر للغزل والنسيج وتجهيز مقرات المبيت بمدرسة الامل الثانوية الفنيه للصم وضعاف السمع  ومدرسة صقر قريش الاعدادية المشتركة، مدرسة الامل للصم والبكم ،مدرسة المحلة الرسمية للغات، للتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة سبل الراحة لهم ، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. 


واختتم المحافظ جولته بتفقد لجنة المغتربين بموقف المحله الكبرى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المغتربين من العاملين بالمحافظة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء.


وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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الايجابية الانتخابات الرئاسية و الانتخابات الرئاسية الامل للصم والبكم مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع مدرسة المحله الرسمية للغات

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