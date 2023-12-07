"النصاب بخير ما دام الطماع موجود".. تفاصيل جديدة لسقوط مستريح الغربية

"النصاب بخير ما دام الطماع موجود".. هذا المثل الشعبي القديم يفسر بشكل دقيق حالات ووقائع النصب التي تنتشر بين المواطنين بنفس الأساليب والطرق، وعدم تعلم الناس من تجارب الأخرين السابقة، وذلك كله بسبب الطمع، وهذا ما يفسر دائما سقوط العديد من المستريحين الذين ينصبون على المواطنين رغم معرفة الناس بعدم صحة ادعاءات النصابين "المستريحين"فيما يخص المكاسب الخيالية التي يدعون تقديمها لضحاياهم، وهذا ما حدث بالفعل في واقعة محافظة الغربية التي لم يتعظ فيها هؤلاء المواطنين من التجارب السابقة التي انتشرت في المجتمع، ورضخوا لمعسول الكلام من النصاب الذي اقنعهم بتوظيف اموالهم واستثمارها في مجال تجارة ألبان الأطفال والأدوية حتى حصل منهم على أكثر من 4 مليون جنيه ولم يردها لهم.

تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من حاصل على ليسانس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة التعويضية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 4,350,000 مليون جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.