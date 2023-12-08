بالأحمر الجرئ .. رايا أبى راشد تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة رايا أبى راشد ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعة من الصور لها من خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر .

وتألقت رايا أبى راشد، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأحمر الناري اللامع كشف عن خصرها المنحوت وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز رايا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد رايا، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.