أحمد جعفر | سأتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم

كشف أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، عن اتجاهه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال جعفر فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "سأتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزالي كرة القدم وحصلت حتى الآن على دورتين فى التدريب وسأسافر إلى الخارج من أجل الحصول على رخصة تدريب".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء غدًا السبت الموافق 9 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 3 من منافسات كأس الكونفيدرالية 2023/2024.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية من كأس الكونفيدرالية 2023/2024 بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، فيما يأتي فريق ساجرادا الأنجولي في المركز الثاني من ترتيب مجموعة الزمالك برصيد 3 نقاط.