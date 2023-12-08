بسبب صورة سليفي .. شاهد لحظات انقلاب قارب براكبيه بإيطاليا

وثق مقطع فيديو مروع لحظات انقلاب مجموعة من السياح من على قارب في قناة البندقية، بإيطاليا.

ويرجع السبب وراء انقلاب القارب عدم استماع السائحين لنصيحة قائد القارب بضرورة الجلوس بدلا من الوقوف من أجل التقاط السليفي.

وكانت المجموعة المكونة من خمسة أفراد تتنقل حول السفينة، وتلتقط الصور أمام المعالم الشهيرة قبل أن يطلب منهم سائق الجندول الجلوس والبقاء ساكنين أثناء قيامهم بمناورة دقيقة تحت جسر بالقرب من ساحة سان مارك.

لكن عندما تجاهلوه واستمروا في السير، انقلب القارب ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

تفاصيل

وفي مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على TikTok، شوهد السائحون وهم يتشبثون بالقارب المقلوب ويحاولون سحب أنفسهم إلى قارب عابر آخر.



بعد انقلاب القارب، قفز سائق الجندول إلى القناة المتجمدة لمساعدة الركاب على الوصول إلى بر الأمان، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

ولم يكن من الواضح كيف تمكن سائق الجندول من تجنب الانجرار إلى المياه مع المجموعة.

وقالت صفحة (البندقية ليست ديزني لاند) على إنستجرام، والتي تشارك الأنشطة السياحية في جميع أنحاء المدينة، إن المجموعة هربت بأمان وحصلت على "الضيافة والدفء" في مسرح La Fenice القريب.