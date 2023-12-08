نجم نادي الزمالك السابق مندهش من ضم موديست لقائمة الأهلي في المونديال

وصف محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن استدعاء أنتوني موديست، لاعب النادي الأهلي لقائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية بـ "اللغز".

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا المُذاع على قناة المحور: "استبعاد عبد القادر وصلاح محسن، وضم موديست هو لغز، لو سألت أحد في الشارع (هيقول لأ)" .

وأضاف: "كولر ضم موديست لكأس العالم للأندية على أي أساس؟، نحن شاهدنا أنتوني موديست في ألمانيا فقط، ولكن لم نشاهده هنا مع الأهلي".



وتابع: "أنتوني موديست حصل على حق لاعبين آخرين، فصلاح محسن كان يعب على حسابه في الفترة الماضية، لكنه لم يظهر بالشكل الجيد أيضًا".



وعن تفاوت مستوى أحمد قندوسي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، قال محمد صلاح: "هناك لاعبين لا يتحملون الضغط، خصوصًا مع الأندية الكبيرة والجماهيرية، مثل محمد الضاوي كريستو الذي لم يستفيد منه النادي الأهلي".