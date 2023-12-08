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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال ختام فعاليات معرض إيدكس ٢٠٢٣

رئيس العربية للتصنيع: تعزيز أوجه التعاون والشراكة القائمة على توطين التكنولوجيا

جناح الهيئة العربية
جناح الهيئة العربية للتصنيع

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تتطلع  للدخول في شراكات حقيقية مع كبري الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مؤكدا الترحيب بزيارة كبري الشركات العالمية، لزيارة شركات ومصانع العربية للتصنيع علي أرض مصر للتعرف علي القدرات والإمكانيات التصنيعية بشكل واقعي والدخول في شراكات  تنفيذية واستثمارات حقيقية .

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت خلال مشاركتها في هذه النسخة الثالثة  من معرض إيدكس 2023 ،في توقيع اتفاقيات وعقود ملموسة وإجراء مباحثات جادة مع كبري الشركات العالمية، تدعم الجهود الهادفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.
 
وقد شهدت فعاليات ختام معرض إيدكس 2023 نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع ، ومباحثات في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، كما تم اجراء مباحثات مع شركة بولي تكنولوجي الصينية ، و تفقد جناح الشركة الصينية، و زيارة شركة نورينكو الصينية وزيارة شركة Romarmداخل جناح جمهورية رومانيا، ومباحثات داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع مع كل من شركة SITECH الباكستانية و شركة alrefai وكيل acts-group التركية. و شركة w-waste. 

كما تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع العديد من الزيارات ومنها شركة قدرة الصناعية السعودية ووكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق من الوزارة

 

المشارك في معرض إيدكس 2023


 شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيدكس 2023، اهتمام الوفود الرسمية المشاركة بالمعرض, , حيث استحوذت منتجات الهيئة  المتنوعة وعددها ٤٥ منتجا في كافة الصناعات الدفاعية علي اعجابهم ومنها ٥ منتجات جديدة وهي الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

وقد حرصت وسائل الإعلام علي تسليط الضوء علي المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع , طوال أيام فعاليات معرض إيدكس 2023 من خلال إجراء العديد من الحوارات والمقابلات الإعلامية (الصحفية والإذاعية والتليفزيونية ) مع اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة.

الهيئة العربية للتصنيع معرض آيدكس إيدكس ٢٠٢٣ الشركات العالمية التكنولوجيا الاستثمار

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