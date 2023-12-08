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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يثير أزمة مع كولر بعد استبعاده من مباراة بلوزداد الجزائري..تفاصيل

كولر
كولر

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن دخول أحمد عبد القادر، لاعب النادي  الأهلي، في مشادة قوية مع كولر المدير الفني للأهليبعد استبعاده من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "عبد القادر يثير أزمة مع كولر والمترجم الخاص به بسبب استبعاده من مباراة شباب بلوزداد بعد استبعاده من قائمة بطولة كآس العالم للاندية."

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

 

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