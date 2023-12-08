اليوم .. الإذاعية أمينة صبري تجيب عن أسئلة شائكة في برنامج بالخط العريض

تحل الإذاعية القديرة أمينة صبري، رئيس شبكة صوت العرب، ضيفة على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج بالخط العريض، اليوم الجمعة.

وخلال الحلقة تكشف وتحكي العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأحداث الوطنية مثل حرب أكتوبر وانسحاب إسرائيل من جزء من الأراضي اللبنانية والتغطية الإعلامية المصرية لها.

كما تطرقت أمينة صبري خلال الحلقة إلى كواليس دخولها الإذاعة وتوليها رئاسة إذاعة صوت العرب، وتأثير الكثير من الإذاعيين العظام في مسيرتها.

وأجابت عن عدد من الأسئلة الشائكة مثل: هل كانت صوت العرب ترسل رسائل مشفرة للجيش الجزائري على الجبهة؟ وهل تورط الإذاعي أحمد سعيد في التدليس على الجمهور إبان نكسة ٦٧؟.

كما تحدثت عن أهم الحلقات التي قدمتها في برنامج "حديث الذكريات"، ومن أهمها حلقتي الشاعر الكبير نزار قباني والكاتب يوسف إدريس.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.