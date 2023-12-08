طقس اليوم الجمعة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية مساء بهذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار متوسطة مساء ورعدية أحيانا بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تكون على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويظل التحذير الوحيد من هيئة الأرصاد، حول حالة الطقس هذه الفترة، هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة

