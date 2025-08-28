القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

اختتمت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أعمالها، اليوم، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في خمس محافظات على خمسة مقاعد مخصصة لخمس دوائر بالنظام الفردي، وهي: الغربية، بني سويف، الأقصر، الإسماعيلية، والوادى الجديد، تنافس خلالها عشرة مرشحين.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس تابع على مدار يومي الاقتراع سير عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، والسبل التي تم توفيرها لضمان مشاركتهم الفاعلة، مشيدة بالإجراءات التي اتخذت لضمان الإتاحة وتيسير سبل الوصول داخل مقار اللجان الانتخابية.

ووجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، رسالة شكر وتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على الجهود المبذولة في تهيئة البيئة الانتخابية وتوفير الوسائل الداعمة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية الداعمة لسياسات الدمج والتمكين.