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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار وضباب.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم

صدى البلد

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ، اليوم الجمعة،  بأن الطقس غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الطقس هذا المساء سيكون غائما جزئيا إلى غائم وباردا، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة أن الطقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الإثنين المقبل، يكون الطقس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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