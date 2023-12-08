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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمنظومة الصواريخ رجوم.. كتائب القسام تعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم الجمعة، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

أعلنت حركة "كتائب القسام" ، في وقت سابق من اليوم ، الاشتباك مع قوات إسرائيلية أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة وتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وقالت "كتائب القسام" أنهم اكتشفوا قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو واشتبكوا معها.

وجاء في بيان كتائب القسام على تيليجرام: "فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاص".

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