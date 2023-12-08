محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية يتفقدان عددا من المصانع بكوم أوشيم

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف عبده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددا من المصانعالدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،نع والشركات بمنطقة الفتح - كوم أوشيم الصناعية، لمتابعة آليات العمل ومراحل الإنتاج، وفرص العمل التى توفرها، والتعرف على احتياجات تلك المصانع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أحمد عبدالرؤوف مدير إدارة المشروعات بالهيئة، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة، والأستاذ أمير البرنس مدير عام إدارة الحماية المدنية بالهيئة، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب صابر جلال نائب مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

بدأت الجولة الميدانية، بتفقد محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شركة "أورجانيك جرين" للصناعات الغذائية، المقامة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3 آلاف طن سنوياً، وتوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الأستاذ محمد محمود مدير الشركة، حول مراحل الانتاج المختلفة التي تشمل إنتاج أكثر من 50 منتج من الأعشاب والنباتات.

كما تفقد محافظ الفيوم ورئيس الهيئة، شركة "كواليتي باك" لصناعة الأحبار والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف، والمقامة على مساحة 22 ألف متر مربع، وتعمل بطاقة انتاجية تبلغ 500 طن شهرياً، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مدحت عياد مدير الشركة حول خط الانتاج ومراحل الانتاج والتعبئة والتغليف المختلفة، وفرص العمل التى يوفرها.

ومن جهته أشاد محافظ الفيوم، بطبيعة العمل بالشركتين وحجم إنتاجهما، وفرص العمل الدائمة والمؤقتة التي تم توفيرها لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الإنتاجية والخدمية والتنموية على أرض المحافظة، للتأكد من آليات وسير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها لبحث أفضل الحلول لتلبيتها.

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