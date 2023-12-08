عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية يتفقدان عددا من المصانع بكوم أوشيم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف عبده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددا من المصانعالدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،نع والشركات بمنطقة الفتح - كوم أوشيم الصناعية، لمتابعة آليات العمل ومراحل الإنتاج، وفرص العمل التى توفرها، والتعرف على احتياجات تلك المصانع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أحمد عبدالرؤوف مدير إدارة المشروعات بالهيئة، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة، والأستاذ أمير البرنس مدير عام إدارة الحماية المدنية بالهيئة، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب صابر جلال نائب مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

بدأت الجولة الميدانية، بتفقد محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شركة "أورجانيك جرين" للصناعات الغذائية، المقامة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3 آلاف طن سنوياً، وتوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الأستاذ محمد محمود مدير الشركة، حول مراحل الانتاج المختلفة التي تشمل إنتاج أكثر من 50 منتج من الأعشاب والنباتات.

كما تفقد محافظ الفيوم ورئيس الهيئة، شركة "كواليتي باك" لصناعة الأحبار والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف، والمقامة على مساحة 22 ألف متر مربع، وتعمل بطاقة انتاجية تبلغ 500 طن شهرياً، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مدحت عياد مدير الشركة حول خط الانتاج ومراحل الانتاج والتعبئة والتغليف المختلفة، وفرص العمل التى يوفرها.

ومن جهته أشاد محافظ الفيوم، بطبيعة العمل بالشركتين وحجم إنتاجهما، وفرص العمل الدائمة والمؤقتة التي تم توفيرها لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الإنتاجية والخدمية والتنموية على أرض المحافظة، للتأكد من آليات وسير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها لبحث أفضل الحلول لتلبيتها.

 

 

محافظ الفيوم يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية

 

b219a6ce-5e0a-402c-9bca-6077c6e02fdc
b219a6ce-5e0a-402c-9bca-6077c6e02fdc
c4f1b442-b20e-4730-9536-bfc79196b75a
c4f1b442-b20e-4730-9536-bfc79196b75a
2b5d4ad9-2abe-45d7-84bb-6fbe2914465c
2b5d4ad9-2abe-45d7-84bb-6fbe2914465c
21b819ae-dff5-4ccf-8dbd-6bcdf8a832f3
21b819ae-dff5-4ccf-8dbd-6bcdf8a832f3
27ee6379-d838-48df-931e-27a4a761b305
27ee6379-d838-48df-931e-27a4a761b305
71ae1705-10de-4963-b1d4-8b293bdc07e8
71ae1705-10de-4963-b1d4-8b293bdc07e8
974f4ee1-6057-48b9-b36d-1be6443c7ff2
974f4ee1-6057-48b9-b36d-1be6443c7ff2
52517d03-aa11-4c4b-bf32-7b036c977c42
52517d03-aa11-4c4b-bf32-7b036c977c42
2480189c-3771-4e97-84f7-215953365915
2480189c-3771-4e97-84f7-215953365915
الفيوم اخبار الفيوم كوم أوشيم التنمية الصناعية عددا من المصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من مصر لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة قسريًا

تحذير خطير.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وأمريكا

شلل نصفي واعتزال.. أنجلينا جولي تطلق تصريحات نارية في آخر ظهور

محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

عاجل.. بوتين يعلن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الروسية في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ