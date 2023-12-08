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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة ببطولة الشهيد الرفاعى الـ51 لألعاب القوى

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق انه حققت الجامعة مراكز متقدمة علي مستوي الجامعات والمعاهد المصرية العليا للطلبة والطالبات وذوي الهمم ، ضمن بطولة الشهيد الرفاعي ال-٥١ لألعاب القوى طلبة وطالبات وذوي الهمم  ، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، وذلك علي ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من ٥ - ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وإشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ومحمد عبد الرحمن مدير النشاط الرياضي.

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وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه جاءت نتائج طلاب الجامعة المشاركين بالبطولة كالآتى..حصول الطالب علاء السيد محمد محمد طه علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح وحصول الطالب أحمد حسام عبد الرازق إبراهيم علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة ١١٠ متر حواجز وحصول الطالب محمد شوقي محمد السيد إسماعيل علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة دفع الجله ، بينما حصلت الطالبة ليلي صلاح المندوه علي المركز الثالث في مسابقة رمي الرمح والميدالية البرونزية.

وفى نفس السياق حقق طلاب جامعة الزقازيق من ذوى الهمم مراكز متميزة بالبطولة ؛ حيث حصلت الطالبة ندي السيد علي محمد أبو سرور علي المركز الأول في مسابقة ٢٠٠ متر عدو الإعاقة البصرية والطالبة شهد إيهاب أحمد السيد علي علي المركز الأول في مسابقة دفع الجله لقصار القامة بينما حصلت  الطالبة أريج حسين إبراهيم بدر علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة ٢٠٠عدو ذهني.

الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الأمريكية بالقاهرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجامعة الامريكية بالقاهرة الجامعات والمعاهد المصرية الجامعات والمعاهد الطلاب بالجامعة الشباب والرياضة

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