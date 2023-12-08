عبد القادر مظلوم..نجم الأهلي يفتح النار علي مارسيل كولر

أبدى محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق استيائه من قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء باستبعاد أحمد عبد القادر من قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بدءاً من 12 ديسمبر الجاري.



وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية "TeN" :

"كولر اختلف كثيراً عن الموسم الماضي وأصبح يحب ويكره ، ويقوم باستبعاد بعض اللاعبين من المباريات دون سبب واضح ، ولا أعلم ماذا فعل أحمد عبد القادر حتى يتم استبعاده من جميع المباريات بهذا الشكل ، وكنت أتمنى تواجده مع الأهلي في مونديال الأندية المقبل ".

وأضاف: " لا أعلم من أتى بالفرنسي أنتوني موديست إلى النادي الأهلي ، فهو لا يصلح تماماً لارتداء الفانلة الحمراء ، وحصل على أكثر من فرصة منذ انضمامه إلى الفريق لكنه لم يقدم المنتظر، ويمثل لي لغزاً كبيراً، خاصةً في ظل تمسك كولر به ، واستبعاد صلاح محسن ".