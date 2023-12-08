جيش الاحتلال يكشف سبب تدمير المباني بجامعة الأزهر في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الكتيبة الاحتياطية 749 التابعة لفيلق الهندسة القتالي دمرت المباني في جامعة الأزهر بمدينة غزة بحجة أنها تحتوي على بنية تحتية لحماس.

ووفقا صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته عثرت في الحرم الجامعي على مدخل نفق يؤدي إلى مدرسة على بعد حوالي كيلومتر واحد.

كما ادعى عثور القوات على أجهزة متفجرة وأجزاء من الصواريخ والقاذفات وغيرها من المعدات في المنطقة.

ويقول جيش الاحتلال: "تظهر النتائج أن حماس استخدمت مبنى الجامعة لغرض القتال ضد قواتنا".

وأضافت الصحيفة أنه بشكل منفصل، داهم جنود الاحتياط في اللواء المدرع الرابع عشر مركز مراقبة لحماس في منطقة شاتي.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات عثرت على 200 جهاز راديو محمول باليد وعشرات الكاميرات بالإضافة إلى نفق وأسلحة.