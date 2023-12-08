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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وانت فى بيتك .. كيفية توثيق عقود الإيجار| أعرف المستندات المطلوبة

الشهر العقاري
الشهر العقاري

يعد توثيق عقود الإيجار من بين الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين وعليه يمكن توثيق عقود الإيجار أو الملكية من خلال خدمات تحقيق الشهر العقاري بما يضمن حقوقهم .


توثيق عقود الإيجار أو الملكية


و هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التوثيق ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود الإيجار أو الملكية التوجه إلي فروع الشهر العقاري والتي تتواجد فى كافة المحافظات.

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المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار أو الملكية

وينظم توثيق عقود الإيجار أو الملكية العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يلزم من أجل إتمام عملية التوثيق تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة توثيق عقود الملكية والإيجار في مصلحة الشهر العقاري عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية «الأصل».

- ومن أجل توثيق عقود الإيجار يلزم تقديم العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، والتي يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- كما تشمل المستندات المطلوبة خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، على أن يكون موضح بها جميع بيانات العقار.


- تشمل المستندات المطلوبة تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار.

الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري

أما بالنسبة لعقود الإيجار يلزم توثيقها إحضار مجموعة من المستندات التي تتضمن مايلي :- 
- و يلزم من أجل توثيق عقود الإيجار صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر، على أن يتضمن جميع بيانات الوحدة السكنية أو المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين المالك .

- كما يلزم حضور الطرفين المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري.

خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية


وهناك 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق والحصول عليها إلكترونيا وذلك عبر بوابة مصر الرقمية والتي تشمل مايلي :-

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن

- كما توفر بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- ومن بين الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

- كما تشمل الخدمات المتاحة تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

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-كما يمكن للمواطن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

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