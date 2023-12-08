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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تخصص فريق عمل لتقديم خدمة الاستعلام عن مقار الانتخابات الرئاسية

انتخابات - صورة أرشيفية
انتخابات - صورة أرشيفية

خصصت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري  فريق عمل من موظفيها لتقديم خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية استعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وقال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية إنه تم توفير هذه الخدمة  بمركزي التميز بمقر الغرفة الرئيسي 4 ميدان الفلكي بمنطقة باب اللوق وأيضًا مركز تميز الغرفة بجراج الأوبرا بمنطقة العتبة بالقاهرة للتسهيل على المجتمع التجاري وأيضًا المواطنين للاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية في خطوة لدعم المشاركة في الانتخابات ، والظهور أمام العالم بصورة مشرفة ، حيث إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني نحرص عليه جميعًا.

وشدّد العشري على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال والعاملين لديهم والمواطنين بكل فئاتهم في الانتخابات الرئاسية من أجل الحفاظ على استقرار بلدنا وعلى الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا على كافة الأصعدة ، حيث إن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كبيرة في المشروعات القومية والمدن الصناعية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات والمبادرات التي ترفع من شأن بلدنا ، وهو ما يحتم علينا المشاركة بقوة في هذه الانتخابات لإرسال رسالة واضحة وصريحة للعالم بأكمله بأن مصر غنية بأبنائها المخلصين ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع.
 

إقبال كبير 

أعرب  العشري عن سعادته بالإقبال الكبير على الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالغرفة سواء من التجار أو المواطنين خاصة أن فريق العمل المخصص بالغرفة لهذا الأمر يعرض علي كافة زائري الغرفة الاستعلام عن لجانهم الانتخابية للاستفادة من هذه الخدمة علي أوسع نطاق ، وهو ما يبشر بأن الإقبال سيكون كثيفًا على الانتخابات الرئاسية مع أيام التصويت الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم.

غرفة القاهرة الانتخابات الرئاسية المقار الانتخابية اقبال المواطنين الانتخابات

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