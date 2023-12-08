أوكسفام: تصويت مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة فرصة أخيرة لحماية المدنيين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجل يفيد بأن منظمة أوكسفام: تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة اليوم قد يكون الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي للتحرك من أجل حماية المدنيين.

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله في إمكانية اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الأمين لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على مو التدوينات القصيرة X: لازلنا نتمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع الأمين العام، أن إفشال المجلس في هذه المرحلة قد يذهب بالوضع الي مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش كما قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن عن تأييده وبقوة لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ودعوته لمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.