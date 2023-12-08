الصحة العالمية توثق 200 هجوما على مرافق طبية منذ بدء حرب غزة

عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرا عن الأوضاع في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

أسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه جيش الدولة العبرية منذ ذلك الحين عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصًا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، وطال 56 منشأة صحية و59 سيارة إسعاف.



حسب إحصائيات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن ثلاثة أخماس (60 بالمائة) الهجمات على المرافق الصحية، وكذلك ثلاثة أخماس (58 بالمائة) المستشفيات المتضررة كانت في مدينة غزة.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام القانون الدولي والتدخل الفعلي لضمان حماية المرافق الصحية.