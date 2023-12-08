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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يكثف عدوانه علي غزة وواشنطن قلقة بسبب أعداد الشهداء.. تفاصيل

صدى البلد

كثفت إسرائيل بشكل حاد ضرباتها على قطاع غزة وقصفت طول القطاع  وقتلت المئات في مرحلة جديدة موسعة من الحرب التي قالت واشنطن إنها انحرفت عن الوعود الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة إنه ضرب أكثر من 450 هدفا في غزة من البر والبحر والجو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أكبر عدد منذ انهيار الهدنة الأسبوع الماضي ونحو مثلي الأعداد اليومية المعلن عنها منذ ذلك الحين، حسبما نقلت رويترز.

ومع نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة وعدم قدرتهم على الحصول على أي مساعدات واكتظاظ المستشفيات ونفاد الغذاء، قالت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية هناك إن المجتمع "على شفا الانهيار الكامل".

وأفاد السكان والجيش الإسرائيلي عن تصاعد القتال في المنطقتين الشماليتين، حيث قالت إسرائيل في السابق إن قواتها أكملت مهامها إلى حد كبير الشهر الماضي، وفي الجنوب حيث شنت هجومًا جديدًا هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 350 شخصا قتلوا يوم الخميس، ليصل عدد القتلى في الحملة الإسرائيلية على غزة التي استمرت شهرين إلى أكثر من 17170 شخصا، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض. ووردت أنباء عن المزيد من الغارات، صباح الجمعة، في خان يونس جنوبا، ومخيم النصيرات في الوسط، ومدينة غزة شمالا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الخميس: "بينما نقف هنا بعد مرور ما يقرب من أسبوع على هذه الحملة في الجنوب... يظل من الضروري أن تولي إسرائيل أهمية كبيرة لحماية المدنيين".
 

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