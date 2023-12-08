عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاوز 20 مليون جنيه سنويا.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي

محمد عبد المنعم لاعب
محمد عبد المنعم لاعب الأهلي

قال الإعلامي إسلام صادق، إن محمد عبد المنعم  واحد من أفضل المدافعين في مصر في الفترة الحالية إن لم يكن الأفضل، وبدأ اللاعب في التفكير في خوض تجربة الاحتراف وبدأ التواصل مع أحد شركات التسويق للبحث عن عروض في بعض الدوريات الأوروبية. 

قصة محمد عبد المنعم ورغبته في الاحتراف

وأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أنه في اجتماعات معسكر منتخب مصر، يتم الحديث بين اللاعبين المحترفة واللاعبين المحلية حول إمكانية وضرورة الاحتراف الخارجي بعض النظر عن انتماء اللاعب المحلي سوء أهلي أو زمالك أو بيراميدز. 

وتابع إسلام صادق، أن محمد عبد المنعم لديه إصرار على الاحتراف، خاصة أنه حصل على وعد من بعض المسؤولين داخل الأهلي بالسماح في الاحتراف الخارجي فضلا عن أن المبلغ المالي الذي يطلبه محمد عبد المنعم للتجديد البعض يراه مبلغ مبالغ فيه للغاية، ويصل لـ 20 مليون جنيه في الموسم. 

واستكمل، أن المفاوضات بين الطرفين لم تتم بشكل كامل حتى الآن، في ضوء بحث اللاعب على عروض احترافية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يرى أن الفترة الحالية إذا لم يخرج للاحتراف لن يستطيع الاحتراف في وقت قادم، ولذلك الفرصة الحالية هي ذهبية للاعب وذلك حسب تصريحاته مع بعض لاعبي النادي الأهلي. 

وواصل أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي تفكر في السماح لمحمد عبد المنعم بالاحتراف الخارجي ولكن هذا الأمر سيلزم بالتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة سواء في يناير. 

محمد عبد المنعم برنامج البريمو منتخب مصر الأهلى إسلام صادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

موضوعات متعلقة

كل المباريات | قرار عاجل في الزمالك بسبب معتمد جمال

مسئول لبناني: لا نستطيع تحمل حرب إضافية مع إسرائيل وتصريحات نتنياهو استفزازية

طوني خليفة : أنا ضد المجاهرة وإذا بليتم فاستتروا

أستاذ قانون دولي: الدول ترفض استخدام صلاحياتها ضد إسرائيل بسبب المصالح الشخصية

طوني خليفة: الشعب اللبناني فاسد أكثر من حكامه وبلدنا حاضنة لعدم الوطنية

طوني خليفة: فرض المثـ لية على الشعوب استفزاز

طوني خليفة: لا أخاف من الموت ولست محبوبا وسط المهنة

بسبب شهداء غزة.. إيمان الحصري تحرج مستشار ترامب

ترشيحاتنا

حافظوا عليها | توجيه عاجل من الرئيس السيسي .. فيديو

أبرزها محور اللواء محمود نصر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو

قضوا على أسراهم .. بيان عاجل من حماس بشأن المحتجزين الإسرائيليين

أبرزها تل أبيب.. القسام تقصف عشرات المدن الإسرائيلية

«الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ