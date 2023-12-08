عاوز 20 مليون جنيه سنويا.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي

قال الإعلامي إسلام صادق، إن محمد عبد المنعم واحد من أفضل المدافعين في مصر في الفترة الحالية إن لم يكن الأفضل، وبدأ اللاعب في التفكير في خوض تجربة الاحتراف وبدأ التواصل مع أحد شركات التسويق للبحث عن عروض في بعض الدوريات الأوروبية.

قصة محمد عبد المنعم ورغبته في الاحتراف

وأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أنه في اجتماعات معسكر منتخب مصر، يتم الحديث بين اللاعبين المحترفة واللاعبين المحلية حول إمكانية وضرورة الاحتراف الخارجي بعض النظر عن انتماء اللاعب المحلي سوء أهلي أو زمالك أو بيراميدز.

وتابع إسلام صادق، أن محمد عبد المنعم لديه إصرار على الاحتراف، خاصة أنه حصل على وعد من بعض المسؤولين داخل الأهلي بالسماح في الاحتراف الخارجي فضلا عن أن المبلغ المالي الذي يطلبه محمد عبد المنعم للتجديد البعض يراه مبلغ مبالغ فيه للغاية، ويصل لـ 20 مليون جنيه في الموسم.

واستكمل، أن المفاوضات بين الطرفين لم تتم بشكل كامل حتى الآن، في ضوء بحث اللاعب على عروض احترافية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يرى أن الفترة الحالية إذا لم يخرج للاحتراف لن يستطيع الاحتراف في وقت قادم، ولذلك الفرصة الحالية هي ذهبية للاعب وذلك حسب تصريحاته مع بعض لاعبي النادي الأهلي.

وواصل أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي تفكر في السماح لمحمد عبد المنعم بالاحتراف الخارجي ولكن هذا الأمر سيلزم بالتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة سواء في يناير.