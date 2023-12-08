كنت أمزح.. مذيعة بي بي سي تعتذر بعد حركة مسيئة على الهواء

بعد انتهاء العد التنازلي لبداية النشرة الإخبارية، على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أول أمس الأربعاء شوهدت المذيعة الشهيرة مريم موشيري، وهي تؤدي حركة مسيئة على الهواء مباشرة وسرعان ما تداركت الموقف قبل أن تبدأ بسرعة في قراءة العناوين الرئيسية.

وظهرت المذيعة مريم موشيري، وهي تشير بإصبعها الأوسط وحاجبيها قبل ثوان من بداية النشرة الإخبارية، وسرعان ما خفضت يدها وأخفت تعابير وجهها، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

واعتذرت موشيري عما بدر منها بالخطأ، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، قائلة إنها كانت تمزح مع فريق العمل، وكانت تتظاهر بالعد التنازلي باستخدام أصابعها.

وكتبت مريم موشيري "عندما وصلنا إلى الرقم 1، رفعت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أن هذا سيتم التقاطه بالكاميرا"، وتابعت "لقد كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جدا لبثها على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا وأنا آسفة إذا أزعجت أي شخص، لم أفعل ذلك للمشاهدين.. لقد كانت نكتة موجهة لعدد قليل من زملائي".

وتعرضت موشيري إلى انتقاد بعض المعلقين، الذين وصفوها بأنها غير مهنية ودعوا إلى وقف تمويل هيئة الإذاعة البريطانية.

لكنها تلقت أيضا دعما كبيرا من عشرات الأشخاص الذين وجدوا "اللحظة ممتعة" حيث كتب أحدهم "باعتباري دافعا للضرائب، أطالب بالمزيد من هذا النوع من السلوك".