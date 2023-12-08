الاحتلال الإسرائيلي يهاجم جنازة فلسطينية في الخليل ويصيب طفلا بالرصاص الحي

أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي مساء اليوم الجمعة، إلى جانب اختناق عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد هجومه على جنازة.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، أثناء تشييع جنازة إلى مقبرة البلدة الواقعة قرب مدخلها الرئيسي.

وأضاف أن إطلاق النار تسبب بإصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي حيث وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، وعشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.