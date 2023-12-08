سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

تعادل النادي الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريحات علي لسان وائل جمعة نجم الأهلي السابق .. وائل جمعة “مش قادر أفهم ليه كولر مبيفكرش في التغييرات إلا بعد الدقيقة 70، ليه وأنا المفروض معايا أفضل دكة في مصر”.

وتابع "علامة استفهام كبيرة على الأداء اللي الفريق بيقدمه .. هل ده تشبع من الأداء اللي الأهلي قدمه الموسم اللي فات".

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من فوز على ميدياما الغاني وتعادل مع يانج أفريكانز بتنزانيا ومع شباب بلوزداد ببرج العرب .