رئيس حزب الريادة: المصريون يبعث برسائل دائمًا عبر الاستحقاقات الانتخابية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس الجمهورية؛ ستؤدي إلى خروج الانتخابات بشكل جيد.

وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري دائمًا يبعث برسائل عبر الاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة المشاركة في الانتخابات والتصويت لمن يراه الناخب مناسبًا.

وأشاد حسنين، بعملية تصويت المصريين في الخارج، مؤكدًا أنهم هم القوى الناعمة لمصر في الخارج، وبعثوا برسائل لجميع دول العالم بحجم تضامنهم مع بلادهم من خلال المشاركة القوية في الانتخابات واليوم نفتخر أننا مصريين.