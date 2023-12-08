تقريب المسافات للمواطنين |المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تكشف تفاصيل وقائع الانتخابات الرئاسية

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المواطن سيدلي بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في مقره الانتخابي، مشيرا إلى أن المواطن الذي يريد أن يقرب لجنته الانتخابية، فعليه أن يتواصل مع الهيئة.

وأضاف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات استجابت حتى الآن لـ555 طلب بتقريب المسافات للمواطنين، مما يعني أن هناك رغبة وإرادة لتمكين كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.



وتابع عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه على المواطن أن يكون لديه تحقيق شخصية وجواز سفر صالح، حيث يرى رئيس اللجنة تحقيق الشخصية وبجواره موظف يرى الرقم في السجل.