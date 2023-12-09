تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

قال الإعلامي إسلام صادق، إن محمد عبد المنعم واحد من أفضل المدافعين في مصر في الفترة الحالية إن لم يكن الأفضل، وبدأ اللاعب في التفكير في خوض تجربة الاحتراف وبدأ محمد عبد المنعم التواصل مع أحد شركات التسويق للبحث عن عروض في بعض الدوريات الأوروبية.

محمد عبد المنعم عايز يمشي



وأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أنه في اجتماعات معسكر منتخب مصر، يتم الحديث بين اللاعبين المحترفة واللاعبين المحلية حول إمكانية وضرورة الاحتراف الخارجي بعض النظر عن انتماء اللاعب المحلي سوء أهلي أو زمالك أو بيراميدز. ومحمد عبد المنعم تحدث مع اللاعبين المحترفين عن فرص احترافه في أوروبا.

ولمتابعة المزيد حول احتراف محمد عبد المنعم في أوروبا أو بقائه في الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي: