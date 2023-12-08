الرئيس الفرنسي يطالب نتنياهو بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، 8 ديسمبر 2023، إلى فتح معبر حدودي رئيسي؛ لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وتأتي دعوة ماكرون لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم؛ بعد يوم من إعلان مسؤول إسرائيلي كبير، أن المعبر إلى غزة سيعمل لتفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية، لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأصدر قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، بيانا، أوضح فيه أن الرئيس ماكرون، أكد على نتنياهو، ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، مشددا على أهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف بيان الإليزيه، أنه “على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة؛ لوضع حد للعنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

ولم يصدر أي بيان من مكتب نتنياهو بشأن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون.