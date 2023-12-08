رويترز: بايدن سيطلب من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه سيطلب من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن إدارة بايدن ستطلب من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية وسط الحرب المستمرة في غزة ضد حماس، وفقًا لتقرير رويترز.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الـ63 والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تزايد اقتحامات جيش الاحتلال لمحافظات الضفة الغربية، وارتفاع وتيرة انتهاكات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.