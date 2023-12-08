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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: إسرائيل المسؤولة عن تعطيل خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، حوارا مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، خلال تواجده في الولايات المتحدة ضمن الوفد العربي الإسلامي، وتطرق الحوار إلى تطورات الأوضاع في غزة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، بالإضافة إلى عملية دخول المساعدات من معبر رفح وخروج الأجانب منه.

وتوجه مذيع "سي إن إن" بسؤال إلى وزير الخارجية، حول خروج الأجانب من غزة، بالقول: "لقد لعبت مصر الآن دورا حاسما في المساهمة بدخول المساعدات الحيوية، فضلا عن السماح لبعض الأشخاص بالفرار من غزة عبر معبر رفح، المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، ونشرت السلطات المصرية اليوم قائمة تضم 63 أمريكيا وأجانب سمح لهم أخيرا بالخروج من غزة.. لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا لإخراج الناس من غزة ؟".

وجاءت إجابة وزير الخارجية بالقول: "كل هذا يتوقف على الاتفاقيات التي يمكننا إبرامها مع حماس ومع إسرائيل، وبمساعدة السفير ديفيد ساترفيلد، لذا فإن الأمر منوط بالإسرائيليين تماما لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج، وعندما يفعلون ذلك؛ فإننا نقوم بتسهيل العودة إلى الوطن".

وأضاف شكري "إن كل هذا يهدف إلى الحفاظ على معبر رفح، وليس للتأثير على الإطلاق على تدفق المساعدات الإنسانية، نحن نلتزم بالترتيبات التي تم الاتفاق عليها بمساعدة السفير ساترفيلد".

وانتهت إجابة الوزير شكري بشأن عبور الأجانب من قطاع غزة إلى سيناء عبر معبر رفح، إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، حيث حاول البعض تحريف تصريحات وزير الخارجية بشأن خروج الأجانب من قطاع غزة، ما حدا بوزارة الخارجية إلى إصدار بيان اليوم الجمعة استنكرت فيه هذه الأمور.

وقال السفير أحمد أبو زيد إن "محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية "نكرر مجددا وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".

فيما قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة: "معبر رفح لم يغلق أبدا ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين".

وأضاف شكري خلال جلسة حوارية عقدت علي مستوي وزراء الخارجية بين مصر والسعودية وأمريكا والأردن وقطر،: "الوضع الإنساني في غزة منهار، ونحتاج للتحرك الفوري لتقديم المساعدات".

وأضاف وزير الخارجية :"غياب الأفق السياسي الموحد؛ أوجد تعاطفا مع حماس بالضفة الغربية".

خروج الأجانب من قطاع غزة وزير الخارجية العدوان الإسرائلي دخول المساعدات من معبر رفح

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