رونالدو يحقق رقما تاريخيا جديدا مع النصر السعودي

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رقمًا تاريخيًا مميزًا في مسيرته الحافلة بالإنجازات، بعد مشاركته أمام الرياض في ديربي العاصمة.

وتعد مواجهة الرياض هي المباراة رقم 1200 في تاريخ رونالدو في جميع البطولات، سواء مع الأندية أو المنتخب.

وعاد رونالدو لتشكيل النصر بعد غيابه عن الفريق في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، في ختام دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي.

وشارك رونالدو، حسب صحيفة "آس" الإسبانية، في 31 مباراة مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و346 مع مانشستر يونايتد، و438 بقميص ريال مدريد، و134 بصحبة يوفنتوس، و46 منذ انضمامه إلى النصر، إضافة إلى 205 مباريات بقميص منتخب البرتغال.

وجاءت مباريات رونالدو خلال مسيرة طويلة لمدة 22 عامًا، بدأت في 14 أغسطس 2002 بقميص سبورتنج لشبونة.

ويعد رونالدو خامس أكثر لاعب في التاريخ مشاركة في مباريات، بعد الرباعي الإنجليزيان بيتر شيلتون (1375)، وباول باستوك (1286)، والبرازيلي روجيريو سيني (1237)، وفابيو (1212).

ويقترب الدون 38 عامًا من الوصول إلى 900 هدف في مسيرته، إذ سجل 868 هدفًا.

يذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر يناير/كانون الثاني الماضي، ويمتد عقده حتى يونيو 2025.

