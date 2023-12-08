عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يحقق رقما تاريخيا جديدا مع النصر السعودي

رونالدو
رونالدو

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رقمًا تاريخيًا مميزًا في مسيرته الحافلة بالإنجازات، بعد مشاركته أمام الرياض في ديربي العاصمة.

وتعد مواجهة الرياض هي المباراة رقم 1200 في تاريخ رونالدو في جميع البطولات، سواء مع الأندية أو المنتخب.

وعاد رونالدو لتشكيل النصر بعد غيابه عن الفريق في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، في ختام دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي.

وشارك رونالدو، حسب صحيفة "آس" الإسبانية، في 31 مباراة مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و346 مع مانشستر يونايتد، و438 بقميص ريال مدريد، و134 بصحبة يوفنتوس، و46 منذ انضمامه إلى النصر، إضافة إلى 205 مباريات بقميص منتخب البرتغال.

وجاءت مباريات رونالدو خلال مسيرة طويلة لمدة 22 عامًا، بدأت في 14 أغسطس 2002 بقميص سبورتنج لشبونة.

ويعد رونالدو خامس أكثر لاعب في التاريخ مشاركة في مباريات، بعد الرباعي الإنجليزيان بيتر شيلتون (1375)، وباول باستوك (1286)، والبرازيلي روجيريو سيني (1237)، وفابيو (1212).

ويقترب الدون 38 عامًا من الوصول إلى 900 هدف في مسيرته، إذ سجل 868 هدفًا.

يذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر يناير/كانون الثاني الماضي، ويمتد عقده حتى يونيو 2025.
 

كريستيانو رونالدو النصر النصر السعودي رونالدو الرياض الدون منتخب البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

عمرو الجندي لاعب سلة الأهلي يفوز بجائزة هداف دوري المرتبط

كيجو أفضل لاعب في دوري المرتبط لكرة السلة

إيهاب أمين يفوز بجائزة هداف الرميات الثلاثية لدوري المرتبط

عمرو زهران لاعب سلة الأهلي: الفوز بدوري المرتبط يمنحنا دوافع كبيرة

عمرو الجندي لاعب سلة الأهلي: التتويج بدوري المرتبط هديتنا للجماهير

المجموعة ولعت.. النجم الساحلي يفوز على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

رد صادم من أنشيلوتي على انتقال كليان مبابي لريال مدريد

«رجال سلة الأهلي» يتوج بدوري المرتبط للمحترفين

ترشيحاتنا

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 9-12-2023

المفتي: المحدثين وضعوا أُسس علم الحديث وبينوا صحيحه من سقيمه.. فيديو

63 يوما من العدوان وقصف ومجازر.. ضياء رشوان يحلل الوضع في غزة

عمومية المحامين تبحث زيادة المعاش خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة

كرم جبر: توجيهات من الرئيس باحترام الدول وعدم التدخل فى شئونها.. والتغطية الإعلامية للانتخابات تساير أعلى المعايير الدولية

برنامج الأغذية العالمي: لا نستطيع القيام بمهامنا في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتوريا يضع حدا لمسيرة المسمار.. من يعوض غياب طارق حامد مع الفراعنة؟

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

في ذكراه.. تعرف على جنسية مصمم البيت الأبيض ومشاكله

كلها أيام| موعد انتهاء أزمة السكر.. وهذا ما يجب على المواطن فعله

فيديو

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ