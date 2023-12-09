63 يوما من العدوان وقصف ومجازر.. ضياء رشوان يحلل الوضع في غزة

عاد الشعب الفلسطيني إلى الخيمة

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجومه و العدوان على قطاع غزة من يوم 27 أكتوبر وهذا غير القصف الجوي الذي بدأ فيه جيش الأحتلال يوم 7 أكتوبر، مضيفاً أن الشمال أتدمر بالكامل من قبل الجيش الغاشم، وتم أقتحام الجنوب لتدميره أيضاً.





وأضاف «ضياء رشوان » من خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن من 60 إلي 65 % من مباني قطاع غزة دمرت بالكامل ، موضحاً أن الشعب الفلسطيني يقيم في الخيم ، ويعود التاريخ بالشعب الفلسطيني لـ 75 عام للوراء وعاد الفلسطيني إلي الخيمة.





أشار إلى أن هذا وضع قطاع غزة ضاغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمسؤوليته الكبيرة في أتخاذ قرار وقف إطلاق النار وليست هدنه مؤقته.





