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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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250 جنيها سنوياُ مصاريف مدارس ابدأ الثانوية.. تعرف على مميزاتها وشروط التقديم

مدارس أبدأ
مدارس أبدأ

قال دكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن مدارس أبدأ هي مدارس مجانية بالكامل ومصروفاتها هي مصروفات حكومية حوالي 250 جنية، مضيفاً أن يلتحق الطالب بعد حصوله على الشهادة الإعدادية وبعد اجتيازه لاختبارات القبول.

وأضاف « بصيلة » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه "الإعلامي جابر القرموطي" أن بعد حصوله على شهادة الثانوية من مدارس أبدأ أمامه 3 اختيارات، يذهب إلي جهة من الجهات التي كانت تعمل على تدريبه أثناء الدراسة للأستفادة من خبراته ، أو يكمل دراسته الجامعية في أحدى الكليات التكنولوجية بالإضافة إلى عمله في هذه الجهة، أو كلية الهندسة بعد اجتيازه الاختبارات المطلوبة.

أشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إلي أن مبادرة أبدأ أنشأت مدرستين في مدينة بدر والثانية في محافظة دمياط، منوهاً إلى أن الخطة القادمة أننا نكمل الانتشار في 27 محافظة لتغطية أنحاء الجمهورية.

 

https://fb.watch/oPjnEW3xoE/?mibextid=Nif5oz

مدارس ابدأ الثانوية التعليم الفني مانشيت الجمهورية الكليات التكنولوجية

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