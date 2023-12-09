كرم جبر: الدعوة لـ مقاطعة الانتخابات الرئاسية تراجعت إلي حدها الأدنى

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات تراجعت إلي حدها الأدنى ، مضيفاً أن من 100 عام لدستور 23 حتى الآن يصلحوا لجميع الانتخابات.



وأضاف « كرم جبر » خلال لقاءه برنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه "الإعلامي جابر القرموطي" :"إللي شايف إنه مالهوش فرصة يدعون إلي المقاطعة"، "وتشويه سمعة الانتخابات"، موضحاً أن هذا رصد وليس رأيه الشخصي.



أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلي أن أبتداء من دستور 23 حتى 1952 كان انتخاب الرئيس يتم بالاستفتاء، وتابع أبتداء من 2005 تم إقرار مبدأ الانتخاب وكانت أول أنتخابات في التعددية لـ الرئيس مبارك و أيمن نور.





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