وائل جسار يكشف عن تلقيه عروض تمثيل .. فيديو

قال الفنان وائل جسار، أنه تلقي الكثير من العروض خلال الفترة الماضية لخوض تجارب التمثيل، ولكنه يفضل التركيز على الغناء فقط ، قائلا:" عرض عليا كتير أني أمثل ولكن أنا شوية مش بفكر في الموضوع دا وأنا مركز علي الأغاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء الإمارات”:" وكل اللي شافوني في الكليبات كمخرجين قالولي انت لازم تمثل، وأنت عندك موهبة تمثلية جامدة، ولكن فكرة التمثيل غير واردة حاليا ومعرفش المستقبل مخبي إيه.

أعلن الفنان وائل جسار، في تصريحات تليفزيونية، خلال الفترة الماضية عن إلغاء عدد من حفلاته كان من المقرر أن يقوم بإحيائها خلال الفترة القادمة، تضامنا مع أهل غزة.

وقال وائل جسار، في تصريحات تليفزيونية: “تم إلغاء 3 حفلات في مصر، وده الطبيعي اللي المفروض نعمله لأهل غزة وفلسطين، البلد دي تعاني من سنة 48، ومؤخرًا شُفنا اللي حصل في المستشفى المعمداني، هذه وحشية، الله معهم وإن شاء الله سيصمتون، وبقول لهم كلنا معكم”.

وأعرب الفنان وائل جسار عن حزنه الشديد بسبب العنف ضد الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين أطفال أو نساء أو شيوخ، في ظل تزايد أعداد الشهداء منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحرص وائل جسار على الدعاء لأهل فلسطين خلال لقاء متلفز له، معربًا عن آماله بأن يسود السلام أرض فلسطين، وأن تظل نورًا للعالم كله.