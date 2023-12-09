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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود: الفيتو الأمريكي بشأن غزة ضد الإنسانية

أرشيفية
أرشيفية

انتقدت منظمة "أطباء بلا حدود" استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة، ووصفته بأنه "تصويت ضد الإنسانية" ويجعل الولايات المتحدة "متواطئة في المذبحة" الجارية في القطاع.

وذكرت المنظمة في بيان، أن الفيتو الأمريكي "يتعارض مع القيم التي تقول الولايات المتحدة أنها تتبناها، ويبعث رسالة فحواها أن القانون الدولي الإنساني يمكن تطبيقه بشكل انتقائي، وأن حياة بعض الأشخاص أقل أهمية من حياة آخرين".

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وأكدت المنظمة على الحاجة لوقف إطلاق النار على الفور، مشيرة إلى أن الفيتو الأميركي يجعلها "متواطئة في المذبحة في غزة".

وانتقدت منظمة العفو الدولية أيضا الفيتو الأمريكي، ووصفته بأنه يعكس "عدم اكتراث لمعاناة المدنيين والدمار واسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".

وأضافت المنظمة بموقعها الإلكتروني: "لا مبرر للاستمرار في إعاقة اتخاذ مجلس الأمن قرارات هدفها إنهاء سفك دماء المدنيين".

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