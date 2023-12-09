خوفا من خسارة الدعم.. رئيسة جامعة أمريكية تعتذر عن مهاجمتها اليهود

بعد تهديدات بسحب تبرعات بقيمة 100 مليون دولار، اعتذرت رئيسة جامعة هارفارد بامريكا عن تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها خلال جلسة استماع بالكونجرس حول معاداة اليهود في حرم الجامعات الأمريكية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، عندما سُئلت عما إذا كانت الدعوات إلى الإبادة الجماعية لليهود تشكل مضايقة بموجب سياسة الجامعة، قالت الدكتورة كلودين جاي إن ذلك يعتمد على السياق.

ومنذ ذلك الحين، واجهت الدكتور جاي، واثنين من رؤساء الجامعات الآخرين الذين قدموا إجابات مماثلة، انتقادات شديدة، وقالت في مقابلة مع صحيفة The Crimson الطلابية: "أنا آسفة".

وهذه هي المرة الثانية التي يسعى فيها أول رئيس أسود لجامعة هارفارد إلى توضيح تصريحاته التي أثارت إدانة وطنية، بما في ذلك من البيت الأبيض. ومنذ ذلك الحين دعا البعض إلى استقالتها.

وتعد مدرسة Ivy League واحدة من عدة مدارس في الولايات المتحدة متهمة بالفشل في حماية طلابها اليهود بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل شهرين.

وأبلغت الجماعات اليهودية عن ارتفاع مثير للقلق في الحوادث المعادية لليهود في الولايات المتحدة منذ بدء الصراع.

وفي جلسة الاستماع التي عقدت يوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، واجهت الدكتور جاي - إلى جانب رئيسي جامعة بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) - تحديات بشأن سياسات الجامعة وإجراءاتها لمكافحة معاداة السامية.