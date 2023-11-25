فنان فلسطيني: يهود في هوليود يساندون القضية الفلسطينية .. فيديو

تحدث الفنان الفلسطيني، إياد حجاج، عن كيف يتعامل مع الفنانين الإسرائيليين في هوليود.

قال الفنان الفلسطيني، إياد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "مؤخرا أصبحنا نرى الشخصيات العربية والإسلامية في التلفزيون والفيلم الأمريكي هي شخصية الدكتور والمهندس الذي يساعد على بناء البلد".

أضاف الفنان الفلسطيني، إياد حجاج،: "هناك فرق كبير بين الإسرائيلي والصهيوني واليهودي"، لافتا: "ليس لدينا مانع في ديانتنا بأن نتعامل مع اليهود".

أشار: "هوليود فيها يهود كثيرين وهم الذين قاموا على صناعة هوليود منذ البداية، لكن أنا عندما أتعامل مع شخص وأشعر من طريقة كلامه أنه صهيوني ورسالته صهيونيه لا أتعامل معه".

أوضح: "رفضت أعمال كثيرة مع أشخاص عندما علمت أنهم صهاينة"، مشيرا: "هناك يهود في هوليود يساندون القضية الفلسطينية ويقومون بمظاهرات أكثر من العرب والمسلمين".

