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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فنان فلسطيني: يهود في هوليود يساندون القضية الفلسطينية .. فيديو

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

تحدث الفنان الفلسطيني، إياد حجاج، عن كيف يتعامل مع الفنانين الإسرائيليين في هوليود.

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قال الفنان الفلسطيني، إياد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "مؤخرا أصبحنا نرى الشخصيات العربية والإسلامية في التلفزيون والفيلم الأمريكي هي شخصية الدكتور والمهندس الذي يساعد على بناء البلد".

أضاف الفنان الفلسطيني، إياد حجاج،: "هناك فرق كبير بين الإسرائيلي والصهيوني واليهودي"، لافتا: "ليس لدينا مانع في ديانتنا بأن نتعامل مع اليهود".

أشار: "هوليود فيها يهود كثيرين وهم الذين قاموا على صناعة هوليود منذ البداية، لكن أنا عندما أتعامل مع شخص وأشعر من طريقة كلامه أنه صهيوني ورسالته صهيونيه لا أتعامل معه".

أوضح: "رفضت أعمال كثيرة مع أشخاص عندما علمت أنهم صهاينة"، مشيرا: "هناك يهود في هوليود يساندون القضية الفلسطينية ويقومون بمظاهرات أكثر من العرب والمسلمين".
 

الإسرائيليين

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