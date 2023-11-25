خبير: رؤية مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة ومحددة الملامح.. فيديو

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير علاقات دولية، إن الأدوار التي لعبتها الدولة المصرية أسفرت عن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور طارق البرديسي، خبير علاقات دولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الهدنة في قطاع غزة خطوة أولية إيجابية ستتبعها خطوات أخرى نتيجة الجهد الدبلوماسي الذي لا يهدأ في كافة المستويات".

أشار الدكتور طارق البرديسي، خبير علاقات دولية،: "مصر تنطلق بكل أجهزتها من خلال الرؤية الواضحة تجاه القضية الفلسطينية".



وأوضح: "رؤية مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة ومحددة الملامح وتوصيفها للقضية الفلسطينية توصيف موضوعي علمي يعتمد على خبرات مصر ودقة قراءتها للمعطيات وكيفية التعامل مع هذه المشكلة المزمنة".

