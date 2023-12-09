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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تتلقى 21.6 ألف شكوى بشأن الكهرباء و18600 في الإسكان| تفاصيل

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال الرفاعي إن وزارة الكهرباء والطاقة، تلقت وتعاملت مع 21.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال نوفمبر، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم الرد على 20.1 ألف شكوى وبلاغ منها. وجاء أغلب تلك الشكاوى والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات؛ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، القليوبية، وأسيوط. وتضمنت موضوعات الشكاوى: توقيتات خطة تخفيف الأحمال ومواعيد تطبيقها في عدد من المناطق والأحياء في إطار سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء، وجود أعمدة إنارة مائلة أو بدون اضاءة، مشكلات خاصة بالفواتير، تركيب العدادات مسبقة الدفع، والتضرر من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل الإقامة.

 

وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، تعاملت مع 18.6 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 14 ألف شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، بالإضافة إلى 4.6 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثلت تلك الشكاوى في: البناء دون تراخيص، مشكلات خاصة بتخصيص الوحدات السكنية، إجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو تراخيص لبدء نشاط تجارى.

 

كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.

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