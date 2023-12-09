3 أساليب.. باحث يوضح المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم| شاهد

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إن دولة الاحتلال تضبط حركة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بما يخدم سياسته في التهجير منذ 8 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الموقف المصري إزاء التهجير مهم وتُشكر عليه.





وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن العدو يتبع طريقتين في التهجير، التهجير القسري بالطائرات والدبابات وتفجير المنازل ومراكز الإيواء والمستشفيات، أما الطريقة الثانية هي التهجير الطوعي عبر تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة حتى يضطر الفلسطينيون إلى اختيار الهجرة الطوعية.



وتابع رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، أن هناك طريقة ثالثة تستخدمها دولة الاحتلال لإغراء الفلسطينيين بمساعدة أمريكا، عبر العمل على إغراء أو إجبار أطراف عربية وغير عربية بمساعدة أمريكا وأطراف دولية أخرى على استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة بعد تهجيرهم.



واستطرد: "ما يحدث في فلسطين معقد أكثر مما نشاهد، حيث يوجه العدوان حركة الفلسطينيين نحو معبر رفح، وعلى المستوى السياسي، حيث إن هناك إغراء مالي وسياسي، وفكرة الطرد والإحلال لم تغادر الصهيونية حتى اللحظة".

