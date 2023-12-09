شاهد من داخل الشبكة الوطنية بالإسماعيلية .. متابعة لحظية لتأمين الانتخابات الرئاسية

أنهت محافظة الإسماعيلية جميع «الإجراءات اللوجيستية»، الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024.



وتجري مصر الانتخابات الرئاسية على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ورصد الموقع بعض اللقطات المصورة من داخل الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، والذي يتابع لحظيا بدوره العملية الانتخابية علي مدار 3 أيام.

وكان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية أجري مرور ليلى مفاجئ لغرفة العمليات الرئيسية يراجع الاستعدادات النهائية لخطة تأمين الانتخابات الرئاسية بمحافظة للإسماعيلية على خريطة GIS بغرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



وحصل صدي البلد علي تقرير احصائي يوضح اعداد المراكز الانتخابية والناخبين بدائرة كل قسم ومركز.

حيث يضم حي أول، 6 مراكز إنتخابية،7 لجان فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 44999 عدد الناخبين.

- حي ثان، 27 مركز انتخابي، 28 لجنة فرعية، لجنة عامة، 185428 ناخب.

- حي ثالث، 12 مركز انتخابي، 14 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 103163 ناخب.

_ وفي مركز الإسماعيلية، 22 مركز انتخابي، 23 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 109384 ناخب.

_ مركز ومدينة ابو صوير، ٢٢ مركز انتخابي، ٢٣ لجنة فرعية، 3 لجان عامة، 111026.

- مركز ومدينة القصاصين، ١١ مركز انتخابي، ١٣ لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 75298 ناخب.

- مركز ومدينة القنطرة غرب، 18 مركز انتخابي، 19 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 80471 ناخب.

- مركز ومدينة القنطرة شرق، 6 مراكز انتخابية، 9 لجان فرعية، 1 لجنة وافدين ، لجنة عامة، 54820 ناخب.

- مركز ومدينة فايد، 33 مركز انتخابي ، 34 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 90788 ناخب.



وبحسب التقرير، تضم محافظة الإسماعيلية، 172 مركز انتخابي، 184 لجنة عامة، 10 لجان وافدين، 10 لجان عامة، بإجمالي 963273 ناخب وناخبة.

IMG-20231209-WA0009

IMG-20231209-WA0008

IMG-20231209-WA0007

IMG-20231209-WA0006

IMG-20231209-WA0005

IMG-20231209-WA0004

IMG-20231209-WA0002