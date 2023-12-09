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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد من داخل الشبكة الوطنية بالإسماعيلية .. متابعة لحظية لتأمين الانتخابات الرئاسية

غرفة عمليات الشبكة
غرفة عمليات الشبكة الوطنية

أنهت محافظة الإسماعيلية جميع «الإجراءات اللوجيستية»، الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024.

بالأرقام.. محافظة الإسماعيلية تنتهي من تجهيز 172 مركزا إنتخابيا.. صور


وتجري مصر الانتخابات الرئاسية على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ورصد الموقع بعض اللقطات المصورة من داخل الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، والذي يتابع لحظيا بدوره العملية الانتخابية علي مدار 3 أيام.

 

وكان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية أجري مرور ليلى مفاجئ لغرفة العمليات الرئيسية يراجع الاستعدادات النهائية لخطة تأمين الانتخابات الرئاسية بمحافظة للإسماعيلية على خريطة GIS بغرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.


وحصل صدي البلد  علي تقرير احصائي يوضح اعداد المراكز الانتخابية والناخبين بدائرة كل قسم ومركز.

حيث يضم حي أول، 6 مراكز إنتخابية،7 لجان فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 44999 عدد الناخبين.

- حي ثان، 27 مركز انتخابي، 28 لجنة فرعية، لجنة عامة، 185428 ناخب.

- حي ثالث، 12 مركز انتخابي، 14 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 103163 ناخب.

_ وفي مركز الإسماعيلية، 22 مركز انتخابي، 23 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 109384 ناخب.

_ مركز ومدينة ابو صوير، ٢٢ مركز انتخابي، ٢٣ لجنة فرعية، 3 لجان عامة، 111026.
- مركز ومدينة القصاصين، ١١ مركز انتخابي، ١٣ لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 75298 ناخب.

- مركز ومدينة القنطرة غرب، 18 مركز انتخابي، 19 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 80471 ناخب.
- مركز ومدينة القنطرة شرق، 6 مراكز انتخابية، 9 لجان فرعية، 1 لجنة وافدين ، لجنة عامة، 54820 ناخب.
- مركز ومدينة فايد، 33 مركز انتخابي ، 34 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 90788 ناخب.
 

وبحسب التقرير، تضم محافظة الإسماعيلية، 172 مركز انتخابي، 184 لجنة عامة، 10 لجان وافدين، 10 لجان عامة، بإجمالي 963273 ناخب وناخبة.

 

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