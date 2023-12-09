هيئة شئون الأسرى: اعتقال 3700 فلسطينيا خلال شهرين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى 3700 حالة في الأراضي الفلسطينية حيث تشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم السبت، (15) مواطناً على الأقل، وتوزعت الاعتقالات على محافظات: جنين، الخليل، نابلس، رام الله، وأريحا.

وذكر البيان الصادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حملة الاعتقالات؛ الشاب ساري يوسف عمرو (25 عاماً) من دورا/الخليل، بعد أن أطلقت عليه النار واعتقلته هو وشقيقه، إلا أن أعلن عن استشهاده قبل قليل.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة مركبات.

يذكر أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.