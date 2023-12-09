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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جاهزية كافة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين

محافظة الغربية تنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أنهت محافظة الغربية تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من يوم الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

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وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتفقد كافة التجهيزات في693 لجنة بينهم 16 لجنة للمغتربين بالإضافة إلى تفقد التجهيزات ب 12 لجنة عامة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في كافة مراكز المحافظة سواء من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار اليوم أو من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، للاطمئنان على تسهيل عملية الاقتراع على 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

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وأكد محافظ الغربية على جاهزية المقار استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية حيث تم تجهيز اللجان لاستقبال الناخبين والناخبات في العرس الديمقراطي الذي سيتم إجراؤه أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والتأكيد على خروجه بالشكل الذي يليق بمصرنا الحبيبة لنتباهى ونفتخر بهذا الاستحقاق الدستوري، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

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وأشار المحافظ أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي قامت بإطلاق حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

رئيس جامعة طنطا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال مشوار التنمية

 وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن هذه الحملة أتت في إطار سلسلة من الحملات واللقاءات والندوات التي قامت بها المحافظة لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن الحملة التوعوية عبر ملصقات تم لصقها في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات من خلال الشباب في الأماكن العامة وكافة أرجاء المحافظة لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتضمنت البروشورات عبارات توعوية مثل (مشاركتك واجب وطني - أنزل شارك قول للعالم إننا قد التحدي- أنزل شارك عشان نبني بلدنا- عشان مستقبل ولادنا أنزل شارك- خليك إيجابي أنزل شارك- المشاركة انتماء وولاء للوطن- أنزل شارك من أجل مصر- مصر تستحق منك المشاركة- رد الجميل وأنزل شارك- مصر تواجه التحدي صوتك هيفرق - الوطن غالي فلنصوت من أجله) ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من المواطنين الذين اكدوا مشاركتهم هم واسرهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة مثمنين دور المحافظة الفعال في التوعية وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات من خلال عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات، وعرض الفيديوهات عبر الشاشات في كافة انحاء المحافظة، كما حازت الحملة على إعجاب الكثيرين، لقيام الشباب بتوزيع هذه البروشورات مما يدل على وعيهم الوطني وواجبهم تجاه وطنهم.

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رئيس جامعة طنطا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال مشوار التنمية

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة صباحية لتفقد اللجان بمدرسة ناصر الابتدائية و مدرسة الحاجة بثينة أحمد النجار للتعليم الأساسي.

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