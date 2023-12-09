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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يتلقى عرضا مغريا من أحد الأندية المصرية

صدى البلد

كشف احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاوض أحد الأندية المصرية مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش ليقود الفريق الأول  لكرة القدم في باقي مباريات الدوري المصري.  

وكتب عبر فيسبوك: “خاص كيروش يتلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري المصري”.

وترددت أخبار حول احتمالية تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي قاد سابقًا منتخب مصر وتخلى عن مسؤولياته في منتخب قطر مؤخرًا، مهمة تدريب نادي الزمالك.

 يأتي ذلك كبديل للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.

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