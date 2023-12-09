كيروش يتلقى عرضا مغريا من أحد الأندية المصرية

كشف احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاوض أحد الأندية المصرية مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش ليقود الفريق الأول لكرة القدم في باقي مباريات الدوري المصري.

وكتب عبر فيسبوك: “خاص كيروش يتلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري المصري”.

وترددت أخبار حول احتمالية تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي قاد سابقًا منتخب مصر وتخلى عن مسؤولياته في منتخب قطر مؤخرًا، مهمة تدريب نادي الزمالك.

يأتي ذلك كبديل للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.